В Пентагоне согласны: путину докладывают не все об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Минобороны США согласно с выводами о том, что президента рф владимира путина "не полностью" информировали о происходящем в Украине в течение последнего месяца. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет УНН.
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"Что касается сообщений о том, что путина плохо проконсультировали, я буду осторожен, чтобы не влезать в разведку. Но мы согласны с выводом, что г-н путин не был полностью информирован своим министерством обороны на каждом шагу в течение последнего месяца", - сказал Кирби.
Детали
По его словам, у Петагона нет доступа ко всей информации, которую путин получил, или к каждому разговору, который у него был.
"Но мы видели эти сообщения в прессе, приписываемые официальному лицу США, и мы согласны с основным выводом", - сказал он.
Ранее
Associated Press со ссылкой на представителя администрации США сообщило сегодня, что американская разведка считает, что советники президента россии владимира путина скрывают от него правду о реальных успехах российских войск в ходе боевых действий в Украине.
По словам представителя администрации, в частности, от путина скрывают информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели.
Также сообщается, что от путина пытаются скрыть масштабы ущерба для экономики россии, нанесённые западными санкциями.