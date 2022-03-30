У Пентагоні згодні: путіну повідомляють не все про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міноборони США згідно з висновками про те, що президента рф володимира путіна "не повністю" інформували про те, що відбувається в Україні протягом останнього місяця. Про це заявив на брифінгу в середу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, пише УНН.
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"Що стосується повідомлень про те, що путіна погано проконсультували, я буду обережний, щоб не влазити в розвідку. Але ми згодні з висновком, що пан путін не був повністю поінформований своїм міністерством оборони на кожному кроці протягом останнього місяця", - сказав Кірбі.
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За його словами, у Петагона немає доступу до всієї інформації, яку путін отримав, або до кожної розмови, яка у нього була.
"Але ми бачили ці повідомлення в пресі, приписувані офіційній особі США, і ми згодні з основним висновком", - сказав він.
Раніше
Associated Press з посиланням на представника адміністрації США повідомило сьогодні, що американська розвідка вважає, що радники президента росії володимира путіна приховують від нього правду про реальні успіхи російських військ в ході бойових дій в Україні.
За словами представника адміністрації, зокрема, від путіна приховують інформацію про участь у війні солдатів строкової служби та випадки їх загибелі.
Також повідомляється, що від путіна намагаються приховати масштаби збитку для економіки росії, завдані західними санкціями.