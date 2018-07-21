В Пентагоне заявили, что США хотели бы активизации диалога по стратегической стабильности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Соединенные Штаты заинтересованы в более активном диалоге с Россией по стратегической стабильности, учитывая масштабы ядерных арсеналов обоих государств. Об этом заявил в пятницу на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) заместитель главы Пентагона Джон Руд, стенограмму высказываний которого распространила в субботу пресс-служба минобороны, передает УНН.
“Мы бы хотели больше обсуждать стратегическую стабильность, чтобы быть уверенными в том, что между Соединенными Штатами и Россией есть четкое понимание по поводу ужасных летальных вооружений, которыми мы располагаем, а также говорить о будущем нераспространения”, — сказал заместитель министра обороны США.
“У нас существуют общие интересы в вопросе нераспространения оружия массового уничтожения и средств их доставки. Это сфера, в которой в прошлом мы много взаимодействовали с Россией, и это еще одна область, в которой мы можем действовать вместе, если наши интересы будут совпадать в достаточной мере”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Трампа уговорили отказаться от слов о роли РФ во вмешательстве в выборы в США.