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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38560 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124130 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131677 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168965 просмотра

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В Пентагоне заявили, что США хотели бы активизации диалога по стратегической стабильности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Соединенные Штаты заинтересованы в более активном диалоге с Россией по стратегической стабильности, учитывая масштабы ядерных арсеналов обоих государств. Об этом заявил в пятницу на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) заместитель главы Пентагона Джон Руд, стенограмму высказываний которого распространила в субботу пресс-служба минобороны, передает УНН.

“Мы бы хотели больше обсуждать стратегическую стабильность, чтобы быть уверенными в том, что между Соединенными Штатами и Россией есть четкое понимание по поводу ужасных летальных вооружений, которыми мы располагаем, а также говорить о будущем нераспространения”, — сказал заместитель министра обороны США.

“У нас существуют общие интересы в вопросе нераспространения оружия массового уничтожения и средств их доставки. Это сфера, в которой в прошлом мы много взаимодействовали с Россией, и это еще одна область, в которой мы можем действовать вместе, если наши интересы будут совпадать в достаточной мере”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Трампа уговорили отказаться от слов о роли РФ во вмешательстве в выборы в США.

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