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У Пентагоні заявили, що США хотіли б активізації діалогу по стратегічній стабільності

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Сполучені Штати зацікавлені в більш активному діалозі з Росією щодо стратегічної стабільності, враховуючи масштаби ядерних арсеналів обох держав. Про це заявив в п’ятницю на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо) заступник голови Пентагону Джон Руд, стенограму висловлювань якого розповсюдила в суботу прес-служба Міноборони, інформує УНН.

“Ми б хотіли більше обговорювати стратегічну стабільність, щоб бути впевненими в тому, що між Сполученими Штатами і Росією є чітке розуміння з приводу жахливих летальних озброєнь, які ми маємо, а також говорити про майбутнє нерозповсюдження”, — сказав заступник міністра оборони США.

“У нас існують спільні інтереси в питанні нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки. Це сфера, в якій в минулому ми багато взаємодіяли з Росією, і це ще одна область, в якій ми можемо діяти разом, якщо наші інтереси будуть збігатися в достатній мірі”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, Трампа вмовили відмовитися від слів про роль РФ у втручанні в вибори у США.

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