У Пентагоні заявили, що США хотіли б активізації діалогу по стратегічній стабільності

“Ми б хотіли більше обговорювати стратегічну стабільність, щоб бути впевненими в тому, що між Сполученими Штатами і Росією є чітке розуміння з приводу жахливих летальних озброєнь, які ми маємо, а також говорити про майбутнє нерозповсюдження”, — сказав заступник міністра оборони США.

“У нас існують спільні інтереси в питанні нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки. Це сфера, в якій в минулому ми багато взаємодіяли з Росією, і це ще одна область, в якій ми можемо діяти разом, якщо наші інтереси будуть збігатися в достатній мірі”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, Трампа вмовили відмовитися від слів про роль РФ у втручанні в вибори у США.