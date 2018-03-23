В Пентагоне заявили о намерении России и Китая изменить мировой порядок

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20402 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26260 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 71799 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78813 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102380 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109425 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116698 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121974 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133123 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Пентагоне заявили о намерении России и Китая изменить мировой порядок

В Пентагоне заявили о намерении России и Китая изменить мировой порядок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Россия и Китай намерены изменить мировой порядок, эти страны представляют серьезную угрозу для безопасности США. Об этом заявил заместитель министра обороны США Джон Руд на слушаниях в Сенате. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео слушаний Сената США.

“Россия и Китай намерены изменить мировой порядок и устоявшиеся территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более растущую угрозу безопасности США и их союзников”, — сказал Руд.

По его словам, главным препятствием для усиления безопасности США является “усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай”.

Руд подчеркнул, что США и их союзникам следует повысить расходы на оборону для того, чтобы противостоять Москве, Пекину, а также “странам-изгнанникам” — Ирану и КНДР.

Как сообщал УНН, США и Южная Корея возобновят совместные военные учения в апреле.

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