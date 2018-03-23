В Пентагоне заявили о намерении России и Китая изменить мировой порядок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Россия и Китай намерены изменить мировой порядок, эти страны представляют серьезную угрозу для безопасности США. Об этом заявил заместитель министра обороны США Джон Руд на слушаниях в Сенате. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео слушаний Сената США.
“Россия и Китай намерены изменить мировой порядок и устоявшиеся территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более растущую угрозу безопасности США и их союзников”, — сказал Руд.
По его словам, главным препятствием для усиления безопасности США является “усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай”.
Руд подчеркнул, что США и их союзникам следует повысить расходы на оборону для того, чтобы противостоять Москве, Пекину, а также “странам-изгнанникам” — Ирану и КНДР.
Как сообщал УНН, США и Южная Корея возобновят совместные военные учения в апреле.