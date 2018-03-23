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У Пентагоні заявили про намір Росії та Китаю змінити світовий порядок

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Росія і Китай мають намір змінити світовий порядок, ці країни представляють серйозну загрозу для безпеки США. Про це заявив заступник міністра оборони США Джон Руд на слуханнях в Сенаті. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео слухань Сенату США.

“Росія і Китай мають намір змінити світовий порядок і усталені територіальні межі, тому ці дві держави представляють усе більш зростаючу загрозу безпеці США і їх союзників”, — сказав Руд.

За його словами, головною перешкодою для посилення безпеки США є “посилення довгострокового суперництва з такими ревізіоністськими країнами, як Росія і Китай”.

Руд підкреслив, що США і їх союзникам слід підвищити витрати на оборону для того, щоб протистояти Москві, Пекіну, а також “країнам-вигнанцям” — Ірану і КНДР.

Як повідомляв УНН, США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання в квітні.

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