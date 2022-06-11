В Пентагоне отреагировали на угрозы Китая начать войну за Тайвань

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Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы предотвратить конфликт.

"КНР использует все более агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий. Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не касается Китая. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этим напряжением, предотвратить конфликт и достичь мира и процветание", - заявил Остин.

Напомним

Китай сообщил США, что в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет войну.