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В Пентагоне отреагировали на угрозы Китая начать войну за Тайвань

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Китай использует все более агрессивный подход к территориальным претензиям. США и дальше будут поддерживать Тайвань, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы предотвратить конфликт.

"КНР использует все более агрессивный подход в том, что касается его территориальных претензий. Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не касается Китая. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этим напряжением, предотвратить конфликт и достичь мира и процветание", - заявил Остин.

Напомним 

Китай сообщил США, что в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет войну.

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