У Пентагоні відреагували на погрози Китаю почати війну за Тайвань

Деталі

Остін наголосив, що Сполучені Штати зроблять все можливе, щоб запобігти конфлікту.

"КНР використовує все більш агресивний підхід в тому, що стосується його територіальних претензій. Наша політика не змінилася. Але, на жаль, це не стосується Китаю. Ми зробимо все можливе, щоб впоратися з цією напругою, запобігти конфлікту і досягти миру і процвітання", - заявив Остін.

Нагадаємо

Китай повідомив США, що у разі оголошення незалежності Тайваню негайно почне війну.