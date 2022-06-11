У Пентагоні відреагували на погрози Китаю почати війну за Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Китай використовує все більш агресивний підхід до територіальних претензій. США й надалі будуть підтримувати Тайвань, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Остін наголосив, що Сполучені Штати зроблять все можливе, щоб запобігти конфлікту.
"КНР використовує все більш агресивний підхід в тому, що стосується його територіальних претензій. Наша політика не змінилася. Але, на жаль, це не стосується Китаю. Ми зробимо все можливе, щоб впоратися з цією напругою, запобігти конфлікту і досягти миру і процвітання", - заявив Остін.
Нагадаємо
Китай повідомив США, що у разі оголошення незалежності Тайваню негайно почне війну.