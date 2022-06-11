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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50449 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Пентагоні відреагували на погрози Китаю почати війну за Тайвань

У Пентагоні відреагували на погрози Китаю почати війну за Тайвань

Київ • УНН

 • 296202 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Китай використовує все більш агресивний підхід до територіальних претензій. США й надалі будуть підтримувати Тайвань, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Остін наголосив, що Сполучені Штати зроблять все можливе, щоб запобігти конфлікту.

"КНР використовує все більш агресивний підхід в тому, що стосується його територіальних претензій. Наша політика не змінилася. Але, на жаль, це не стосується Китаю. Ми зробимо все можливе, щоб впоратися з цією напругою, запобігти конфлікту і досягти миру і процвітання", - заявив Остін.

Нагадаємо 

Китай повідомив США, що у разі оголошення незалежності Тайваню негайно почне війну.

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