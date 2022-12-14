В Пентагоне не считают угрозой внезапную проверку белорусской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что Минобороны США не видит угроз для трансграничной безопасности со стороны беларуси, объявившей проведение незапланированных учений собственной армии недалеко от украинской границы, передает УНН.
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"По нашим оценкам, по состоянию на сейчас мы не наблюдаем любой угрожающей трансграничной активности с стороны беларуси", - отметил он.
Райдер также добавил, что США в дальнейшем внимательно отслеживают ситуацию в регионе, в том числе (военную — ред.) активность беларуси.
Напомним
лукашенко 13 декабря объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.
Мониториговая группа "Беларускі Гаюн" ранее сообщила о том, что первые подразделения вооруженных сил рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в граничащей с Украиной брестской области.
Также "Беларускі Гаюн" информировал, что в брестскую область белорусы, граничащую с Украиной, перебрасывают 103-ю витебскую бригаду сил специальных операций (ссо) вооруженных сил республики беларусь.