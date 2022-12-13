У брестську область білорусі перекидають бригаду ссо зс рб - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. До брестської області білорусі, що межує з Україною, перекидають 103-ю вітебську бригаду сил спеціальних операцій (ссо) збройних сил республіки білорусь. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, передає УНН.
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Повідомляється, що у напрямку брестської області білорусі прямо прямував великий ешелон із технікою цієї бригади. За мінімальними оцінками групи серед техніки є:
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- БТР - мінімум 10 одиниць;
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- МБТЗ "Кайман" - мін. 3 одиниці;
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- вантажівки МАЗи, Урали - мін. 25 одиниць;
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- бензовози - мін. 2 одиниці;
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- вагони пасажирські та вантажні.
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Журналісти зазначають, що саме МБТЗ "Кайман" є характерною технікою для 103-ї бригади, що дозволяє говорити, що йдеться про перекидання саме цього підрозділу.
Також пізніше у моніторинговій групі повідомили, що спільнота залізничників білорусі підтверджує інформацію про перекиданняпідрозділу 103-ї вітебської бригади ссо зс рб у брестську область.
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"Таким чином, є підстави вважати, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності, про яку міністерство оборони республіки білорусь повідомило сьогодні вранці. Є й інші варіанти з якою метою 103-а бригада перекидається до брестської області: це може бути, наприклад, ротація їхніх підрозділів у прикордонні з Україною, або бойове злагодження з підрозділами зс рф, які вчора були помічені у брестській області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
лукашенко сьогодні, 13 грудня, оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.
Моніторигова група "Беларускі Гаюн" раніше повідомила про те, що перші підрозділи збройних сил рб висунулися із пунктів постійної дислокації у межуючій з Україною брестській області.