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В брестскую область беларуси перебрасывают бригаду ссо вс рб - мониторинг

В брестскую область беларуси перебрасывают бригаду ссо вс рб - мониторинг

Киев • УНН

 • 818405 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В брестскую область беларуси, что граничит с Украиной, перебрасывают 103-ю витебскую бригаду сил специальных операций (ссо) вооруженных сил республики беларусь. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в направлении брестской области беларуси следовал большой эшелон с техникой этой бригады. По минимальным оценкам группы среди техники:

  • БТР – минимум 10 единиц;
  • МБТС "Каймон" - мин. 3 единицы;
  • грузовики МАЗы, Уралы – мин. 25 единиц;
  • бензовозы – мин. 2 единицы;
  • вагоны пассажирские и грузовые.

Журналисты отмечают, что именно МБТС "Кайман" является характерной техникой для 103-й бригады, позволяющей говорить, что речь идет о перекидывании именно этого подразделения.

Также позже в мониторинговой группе уведомили, что сообщество железнодорожников беларуси подтверждает информацию о перебрасывании подразделения 103-й витебской бригады ссо вс рб в брестскую область.

Цитата

"Таким образом, есть основания полагать, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности, о которой министерство обороны республики беларусь сообщило сегодня утром. Есть и другие варианты с какой целью 103-я бригада перебрасывается в брестскую область: это может быть, например, ротация их подразделений в пограничные с Украиной, или боевое согласование с подразделениями вс рф, которые вчера были замечены в брестской области", - говорится в сообщении.

Напомним

лукашенко сегодня, 13 декабря, объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.

Мониториговая группа "Беларускі Гаюн" ранее сообщила о том, что первые подразделения вооруженных сил рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в граничащей с Украиной брестской области.

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