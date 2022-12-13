В брестскую область беларуси перебрасывают бригаду ссо вс рб - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В брестскую область беларуси, что граничит с Украиной, перебрасывают 103-ю витебскую бригаду сил специальных операций (ссо) вооруженных сил республики беларусь. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в направлении брестской области беларуси следовал большой эшелон с техникой этой бригады. По минимальным оценкам группы среди техники:
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- БТР – минимум 10 единиц;
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- МБТС "Каймон" - мин. 3 единицы;
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- грузовики МАЗы, Уралы – мин. 25 единиц;
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- бензовозы – мин. 2 единицы;
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- вагоны пассажирские и грузовые.
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Журналисты отмечают, что именно МБТС "Кайман" является характерной техникой для 103-й бригады, позволяющей говорить, что речь идет о перекидывании именно этого подразделения.
Также позже в мониторинговой группе уведомили, что сообщество железнодорожников беларуси подтверждает информацию о перебрасывании подразделения 103-й витебской бригады ссо вс рб в брестскую область.
Цитата
"Таким образом, есть основания полагать, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности, о которой министерство обороны республики беларусь сообщило сегодня утром. Есть и другие варианты с какой целью 103-я бригада перебрасывается в брестскую область: это может быть, например, ротация их подразделений в пограничные с Украиной, или боевое согласование с подразделениями вс рф, которые вчера были замечены в брестской области", - говорится в сообщении.
Напомним
лукашенко сегодня, 13 декабря, объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.
Мониториговая группа "Беларускі Гаюн" ранее сообщила о том, что первые подразделения вооруженных сил рб выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в граничащей с Украиной брестской области.