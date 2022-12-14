У Пентагоні не вважають загрозою раптову перевірку білоруської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Речник Пентагону Патрик Райдер заявив, що Міноборони США не бачить загроз для транскордонної безпеки з боку білорусі, яка оголосила проведення незапланованих навчань власної армії неподалік українського кордону, передає УНН.
Цитата
"За нашими оцінками, станом на зараз ми не спостерігаємо будь-якої загрозливої транскордонної активності з боку білорусі",- зазначив він.
Райдер також додав , що США надалі уважно відстежують ситуацію в регіоні, у тому числі (військову — ред.) активність білорусі.
Нагадаємо
лукашенко 13 грудня оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.
Моніторигова група "Беларускі Гаюн" раніше повідомила про те, що перші підрозділи збройних сил рб висунулися із пунктів постійної дислокації у межуючій з Україною брестській області.
Також "Беларускі Гаюн" інформував, що до брестської області білорусі, що межує з Україною, перекидають 103-ю вітебську бригаду сил спеціальних операцій (ссо) збройних сил республіки білорусь.