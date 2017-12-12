В Пенсионном фонде рассказали об уровне дефицита
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В течение 2017 года дефицит Пенсионного не вырос. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, передает корреспондент УНН.
"Нет. Дефицит не вырос. На этот год расходы из государственного бюджета на Пенсионный фонд заложены в размере 140 млрд грн, этот показатель останется таким же и на следующий год - в частности, 139 млрд грн, как заложено в Госбюджете-2018", - ответил Машкин на вопрос журналиста.
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Как сообщал УНН, за 11 месяцев текущего года в бюджет Пенсионного фонда поступило 255,1 млрд грн, что на 41,6 млрд грн больше по сравнению с соответствующим показателем 2016 года.