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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 39225 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104781 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 120619 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106493 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
В Пенсионном фонде рассказали об уровне дефицита

В Пенсионном фонде рассказали об уровне дефицита

Киев  •  УНН

 • 19643 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В течение 2017 года дефицит Пенсионного не вырос. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, передает корреспондент УНН.

"Нет. Дефицит не вырос. На этот год расходы из государственного бюджета на Пенсионный фонд заложены в размере 140 млрд грн, этот показатель останется таким же и на следующий год - в частности, 139 млрд грн, как заложено в Госбюджете-2018", - ответил Машкин на вопрос журналиста.

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Как сообщал УНН, за 11 месяцев текущего года в бюджет Пенсионного фонда поступило 255,1 млрд грн, что на 41,6 млрд грн больше по сравнению с соответствующим показателем 2016 года.

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