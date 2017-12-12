У Пенсійному фонді розповіли про рівень дефіциту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Протягом 2017 року дефіцит Пенсійного не зріс. Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, передає кореспондент УНН.
“Ні. Дефіцит не зріс. На цей рік видатки з державного бюджету на Пенсійний фонд закладені у розмірі 140 млрд грн, цей показник залишиться таким же і на наступний рік — зокрема, 139 млрд грн, як закладено у Держбюджеті-2018,” — відповів Машкін на запитання журналіста.
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Як повідомляв УНН, за 11 місяців поточного року до бюджету Пенсійного фонду надійшло 255,1 млрд грн, що на 41,6 млрд грн більше у порівнянні з відповідним показником 2016 року.