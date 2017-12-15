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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 104767 просмотра

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10 марта, 15:15 • 120595 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В Пекине представили эмблему зимней Олимпиады-2022

В Пекине представили эмблему зимней Олимпиады-2022

Киев  •  УНН

 • 23204 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Пекине представили официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2022 года, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

На дизайн эмблемы авторов вдохновил китайский иероглиф для обозначения зимы - "冬". Как отмечают организаторы, верхняя часть эмблемы напоминает фигуриста, а нижняя - лыжника. Ленты, в виде которых изображена эмблема, придают праздничности и напоминают, что Игры совпадают по времени с празднованием китайского Нового года.

Синий, основной цвет эмблемы, символизирует мечты и будущее, а также отражает чистоту льда и снега. Красный и желтый, цвета китайского флага, символизируют страсть, молодость и бодрость.

Также на эмблеме изображены олимпийские кольца и надпись "Пекин-2022" (Beijing-2022).

Отметим, зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 до 20 февраля в Пекине.

Как сообщал УНН, украинские спортсмены уже завоевали 15 лицензий на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.

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