В Пекине представили эмблему зимней Олимпиады-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Пекине представили официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2022 года, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
На дизайн эмблемы авторов вдохновил китайский иероглиф для обозначения зимы - "冬". Как отмечают организаторы, верхняя часть эмблемы напоминает фигуриста, а нижняя - лыжника. Ленты, в виде которых изображена эмблема, придают праздничности и напоминают, что Игры совпадают по времени с празднованием китайского Нового года.
Синий, основной цвет эмблемы, символизирует мечты и будущее, а также отражает чистоту льда и снега. Красный и желтый, цвета китайского флага, символизируют страсть, молодость и бодрость.
Также на эмблеме изображены олимпийские кольца и надпись "Пекин-2022" (Beijing-2022).
Отметим, зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 до 20 февраля в Пекине.
Как сообщал УНН, украинские спортсмены уже завоевали 15 лицензий на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году.