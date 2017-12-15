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У Пекіні презентували емблему зимової Олімпіади-2022

У Пекіні презентували емблему зимової Олімпіади-2022

Київ • УНН

 • 23204 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Пекіні презентували офіційну емблему зимових Олімпійських ігор 2022 року, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

На дизайн емблеми авторів надихнув китайський ієрогліф на позначення зими — “冬”. Як зазначають організатори, верхня частина емблеми нагадує фігуриста, а нижня — лижника. Стрічки, у вигляді яких зображена емблема, надають святковості та нагадують, що Ігри збігаються у часі зі святкуванням китайського Нового року.

Синій, основний колір емблеми, символізує мрії і майбутнє, а також відображає чистоту льоду і снігу. Червоний і жовтий, кольори китайського прапору, символізують пристрасть, молодість і бадьорість.

Також на емблемі зображені олімпійські кільця та напис "Пекін-2022" (Beijing-2022).

Зазначимо, зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 до 20 лютого в Пекіні.

Як повідомляв УНН, українські спортсмени вже здобули 15 ліцензій на участь у зимових Олімпійських іграх, які відбудуться в Південній Кореї у 2018 році.

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