У Пекіні презентували емблему зимової Олімпіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Пекіні презентували офіційну емблему зимових Олімпійських ігор 2022 року, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
На дизайн емблеми авторів надихнув китайський ієрогліф на позначення зими — “冬”. Як зазначають організатори, верхня частина емблеми нагадує фігуриста, а нижня — лижника. Стрічки, у вигляді яких зображена емблема, надають святковості та нагадують, що Ігри збігаються у часі зі святкуванням китайського Нового року.
Синій, основний колір емблеми, символізує мрії і майбутнє, а також відображає чистоту льоду і снігу. Червоний і жовтий, кольори китайського прапору, символізують пристрасть, молодість і бадьорість.
Також на емблемі зображені олімпійські кільця та напис "Пекін-2022" (Beijing-2022).
Зазначимо, зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 до 20 лютого в Пекіні.
Як повідомляв УНН, українські спортсмени вже здобули 15 ліцензій на участь у зимових Олімпійських іграх, які відбудуться в Південній Кореї у 2018 році.