В Пекине из-за вспышки короновируса отменили торжества к китайскому Новому году

"Китай изолировал почти 20 млн человек в двух городах в центре смертельной вспышки вируса, запретил самолетам и поездам выезжать. Это беспрецедентный шаг, направленный на сдерживание заболевания, которое уже распространилось на другие страны ... Правительство Пекина отменило массовые собрания, которые обычно создают очереди в храмы во время новогодних праздников", - сообщили в СМИ.

Также отмечается, что в Пекине закрыли Запретный город из-за страха, вызванного вирусом.

Напомним, количество больных смертельным коронавирусом в Китае возросло до 620 человек.

На карантин в Китае закрыли уже три города.