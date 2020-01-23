В Пекине из-за вспышки короновируса отменили торжества к китайскому Новому году
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Пекине правительство отменило массовые собрания во время празднования китайского Нового года из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Китай изолировал почти 20 млн человек в двух городах в центре смертельной вспышки вируса, запретил самолетам и поездам выезжать. Это беспрецедентный шаг, направленный на сдерживание заболевания, которое уже распространилось на другие страны ... Правительство Пекина отменило массовые собрания, которые обычно создают очереди в храмы во время новогодних праздников", - сообщили в СМИ.
Также отмечается, что в Пекине закрыли Запретный город из-за страха, вызванного вирусом.
Напомним, количество больных смертельным коронавирусом в Китае возросло до 620 человек.
На карантин в Китае закрыли уже три города.