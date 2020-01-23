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Кількість хворих на смертельний коронавірус у Китаї зросла до 620 людей

Київ • УНН

 • 20198 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Кількість хворих на новий коронавірус в Китаї зросла до 620 людей, а також зафіксовано 17 випадків смерті від вірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на CGTN.

Кількість хворих на смертельний коронавірус у Китаї зросла до 620 людей

"Підтверджені випадки: принаймні 620 (хворих - ред.) у Китаї, шість за кордоном", - пише видання.

Також зазначається, що внаслідок вірусу померло 17 осіб, всі в провінції Хубей.

Окрім того, було підтверджено передачу вірусу від людини до людини, а медичні експерти зазначають, що вірус може мутувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нова форма респіраторного вірусу: інфекціоніст повідомила про симптоми і профілактику.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 500 хворих на новий коронавірус в Китаї. 

Як повідомлялося раніше в УНН, у Росії госпіталізували другу людину з підозрою на коронавірус.

Також зазначалося, що Китай закриває на карантин місто Ухань з 11 мільйонами жителів, щоб не допустити поширення смертельного коронавірусу. В місті не працюють вокзали, аеропорт, кінотеатри та громадський транспорт.

Latest on #coronavirus in China:
- 617 confirmed
- 17 deaths

There have been cases of novel #coronavirus with patients who had not visited #Wuhan, latest treatment plan by China's national health commission notes

Stay tuned: https://t.co/IWRXj6zpeT pic.twitter.com/R3RFhESjo1

— CGTN (@CGTNOfficial) January 23, 2020

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