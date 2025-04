Кількість хворих на смертельний коронавірус у Китаї зросла до 620 людей

"Підтверджені випадки: принаймні 620 (хворих - ред.) у Китаї, шість за кордоном", - пише видання.

Також зазначається, що внаслідок вірусу померло 17 осіб, всі в провінції Хубей.

Окрім того, було підтверджено передачу вірусу від людини до людини, а медичні експерти зазначають, що вірус може мутувати.

Також зазначалося, що Китай закриває на карантин місто Ухань з 11 мільйонами жителів, щоб не допустити поширення смертельного коронавірусу. В місті не працюють вокзали, аеропорт, кінотеатри та громадський транспорт.

