Количество больных на смертельный коронавирус в Китае возросло до 620 человек

"Подтвержденные случаи: по крайней мере 620 (больных - ред.) в Китае, шесть за рубежом", - пишет издание.

Также отмечается, что в результате вируса умерло 17 человек, все в провинции Хубэй.

Кроме того, было подтверждено передачу вируса от человека к человеку, а медицинские эксперты отмечают, что вирус может мутировать.

Напомним, ранее сообщалось о 500 больных на новый коронавирус в Китае.

Как сообщалось ранее в УНН, в России госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус.

Также отмечалось, что Китай закрывает на карантин город Ухань с 11 миллионами жителей, чтобы не допустить распространения смертельного коронавируса. В городе не работают вокзалы, аэропорт, кинотеатры и общественный транспорт.

