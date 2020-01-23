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Количество больных на смертельный коронавирус в Китае возросло до 620 человек

Киев • УНН

 • 20198 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Количество заболевших новым коронавирусом в Китае возросло до 620 человек, а также зафиксировано 17 случаев смерти от вируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CGTN.

Количество больных на смертельный коронавирус в Китае возросло до 620 человек

"Подтвержденные случаи: по крайней мере 620 (больных - ред.) в Китае, шесть за рубежом", - пишет издание.

Также отмечается, что в результате вируса умерло 17 человек, все в провинции Хубэй.

Кроме того, было подтверждено передачу вируса от человека к человеку, а медицинские эксперты отмечают, что вирус может мутировать.

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Напомним, ранее сообщалось о 500 больных на новый коронавирус в Китае.

Как сообщалось ранее в УНН, в России госпитализировали второго человека с подозрением на коронавирус.

Также отмечалось, что Китай закрывает на карантин город Ухань с 11 миллионами жителей, чтобы не допустить распространения смертельного коронавируса. В городе не работают вокзалы, аэропорт, кинотеатры и общественный транспорт.

Latest on #coronavirus in China:
- 617 confirmed
- 17 deaths

There have been cases of novel #coronavirus with patients who had not visited #Wuhan , latest treatment plan by China's national health commission notes

Stay tuned: https://t.co/IWRXj6zpeT pic.twitter.com/R3RFhESjo1

- CGTN (@CGTNOfficial) January 23, 2020

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