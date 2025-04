У Китаї через коронавірус на карантин закрили вже три міста

"Влада запровадила сувору заборону на поїздки до центральних китайських міст Хуанган, Ечжоу та Ухань, в яких проживають майже 20 мільйонів людей", - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що такі заходи виникли внаслідок зростання кількості хворих та померлих через коронавірус в Китаї. Десятки мільйонів людей за кілька днів до новорічних свят у Китаї не зможуть виїжджати з міст.

"До вечора чиновники планують ізолювати 7-мільйонний Хуанган, розташований за 30 миль на схід від Уханю, і закрити залізничні вокзали в сусідньому місті Ечжоу, де проживає близько мільйона жителів", - додали в ЗМІ.

Повідомляється, що весь громадський транспорт Хуангана припинить роботу опівночі. Мешканці міста не зможуть полишити його без спеціального дозволу.

За даними ЗМІ, всі культурні, туристичні та розважальні заклади закриваються. Всі транспортні засоби, що виїжджають та заїжджають до Хуангана, перевірятимуться.

Також BNO повідомляє про те, що хоча в Ечжоу і припинили роботу залізниці, однак люди поки можуть покидати місто.

Нагадаємо, Китай закрив на карантин місто Ухань з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус.

Huanggang gov't statement:

- All bus and train operations are suspended from midnight

- Citizens should not leave the city

- All cultural, tourist, and entertainment venues to be closed

- Effective immediately, every vehicle going to and from the city will be checked

Reports that a third city, Ezhou, has been put on lockdown are wrong. The railway system has been shut down but people can still leave the city. https://t.co/AGR62lYf9F

