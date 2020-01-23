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В Китае из-за коронавируса на карантин закрыли уже три города

Киев • УНН

 • 20291 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. После города Ухань, откуда началось распространение смертельного коронавируса, в Китае закрыли на карантин еще два города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NYT.

В Китае из-за коронавируса на карантин закрыли уже три города

"Власть ввела строгий запрет на поездки в центральных китайских городов Хуанган, Эчжоу и Ухань, в которых проживают почти 20 млн человек", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что такие меры возникли вследствие роста количества больных и умерших от коронавируса в Китае. Десятки миллионов людей за несколько дней до новогодних праздников в Китае не смогут выезжать из городов.

"К вечеру чиновники планируют изолировать 7-миллионный Хуанган, расположенный в 30 милях к востоку от Уханя, и закрыть железнодорожные вокзалы в соседнем городе Эчжоу, где проживает около миллиона жителей", - добавили в СМИ.

Сообщается, что весь общественный транспорт Хуангана прекратит работу в полночь. Жители города не смогут оставить его без специального разрешения.

По данным СМИ, все культурные, туристические и развлекательные заведения закрываются. Все транспортные средства, выезжающие и заезжающие в Хуанган, будут проверяться.

Также BNO сообщает о том, что хотя в Эчжоу и прекратили работу железной дороги, однако люди пока могут покидать город.

Напомним, Китай закрыл на карантин город Ухань с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.

Huanggang gov't statement:
- All bus and train operations are suspended from midnight
- Citizens should not leave the city
- All cultural, tourist, and entertainment venues to be closed
- Effective immediately, every vehicle going to and from the city will be checked

- BNO Newsroom (@BNODesk) January 23, 2020

Reports that a third city, Ezhou, has been put on lockdown are wrong. The railway system has been shut down but people can still leave the city. https://t.co/AGR62lYf9F

- BNO Newsroom (@BNODesk) January 23, 2020

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