У Пекіні через спалах короновірусу скасували урочистості до китайського Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Пекіні уряд скасував масові зібрання під час святкування китайського Нового року через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
“Китай ізолював майже 20 мільйонів людей у двох містах у центрі смертельного спалаху вірусу, заборонив літакам і поїздам виїжджати. Це безпрецедентний крок, спрямований на стримування захворювання, яке вже поширилося на інші країни... Уряд Пекіну скасував масові зібрання, які зазвичай створюють черги у храми під час новорічних свят”, — повідомили в ЗМІ.
Також зазначається, що у Пекіні закрили Заборонене місто через страх, викликаний вірусом.
Нагадаємо, кількість хворих на смертельний коронавірус у Китаї зросла до 620 людей.
На карантин в Китаї закрили вже три міста.