У пассажира столичного метро изъяли гранату и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Полиция обнаружила и изъяла у пассажира столичного метрополитена гранату, дымовые шашки и патроны. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Во время несения службы на станции метро "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира была граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.
"Молодой человек сейчас дает показания, он - житель Киевской области, 1995 года рождения. Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - сказал Быков.
Напомним, взрыв произошел в доме в Киевской области, в результате которого тяжелые травмы получил 25-летний мужчина.