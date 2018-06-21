У пассажира столичного метро изъяли гранату и патроны

"Во время несения службы на станции метро "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира была граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

"Молодой человек сейчас дает показания, он - житель Киевской области, 1995 года рождения. Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - сказал Быков.

Напомним, взрыв произошел в доме в Киевской области, в результате которого тяжелые травмы получил 25-летний мужчина.