У пасажира столичного метро вилучили гранату та набої
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Поліція виявила та вилучила у пасажира столичного метрополітену гранату, димові шашки та набої. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Під час несення служби на станції метро „Академмістечко“ увагу поліцейських привернув молодик із рюкзаком. При перевірці документів та вмісту наплічника правоохоронці виявили предмети, схожі на боєприпаси, і викликали слідчо-оперативну группу”, — йдеться у повідомленні.
Як розповів начальник управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві Віталій Биков, у рюкзаку підозрілого пасажира була граната РГД-5 із запалом, димові шашки та кілька патронів. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу.
“Молодик зараз дає покази, він — мешканець Київської області, 1995 року народження. Подія належним чином зареєстрована, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі”, — сказав Биков.
Нагадаємо, вибух стався у будинку в Київській області, внаслідок якого тяжкі травми отримав 25-річний чоловік.