В ПАСЕ оценили украинские реформы и отклонили антиукраинские поправки - МИД

ukru
19:49 • 25060 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 104142 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 108644 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 106727 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 131688 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112408 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119805 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130101 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140201 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144547 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 38537 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 106220 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 104510 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 44678 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 83084 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 24982 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 104128 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 83084 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 104510 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 131683 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136115 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144366 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149334 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147904 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151354 просмотра
Актуальное
В ПАСЕ оценили украинские реформы и отклонили антиукраинские поправки - МИД

В ПАСЕ оценили украинские реформы и отклонили антиукраинские поправки - МИД

Киев • УНН

 • 8552 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Важно, что антиукраинские поправки были отклонены Ассамблеей, а подавляющее количество поправок к проекту, внесенные украинской делегацией для объективного освещения событий в Украине, были с пониманием восприняты и поддержаны ПАСЕ. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы "Функционирование демократических институтов в Украине", передает УНН.

Как отметили в МИД, в контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку ею процесса реализации в Украине амбициозной программы реформ.

"Принципиальным является положение Резолюции, что эти реформы проводятся в сложных условиях, учитывая российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма. При этом Ассамблея положительно отмечает прогресс в проведении демократических реформ, в частности: принятие в окончательном чтении конституционных поправок в части судебной власти и судебной системы, которые устраняют значительные препятствия на пути реформирования судебного аппарата и соответствуют стандартам и правилам Совета Европы; принятие нового закона о Верховном Суде, отмена всеобщей надзорной функции, ранее осуществляемой Генеральным прокурором, что свидетельствует о выполнении Украиной одного из своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы; а также внедрение электронной системы декларирования", - говорится в комментарии.

В МИД также отметили, что Ассамблея также дала высокую оценку тесному сотрудничеству Украины с Советом Европы, в частности, Венецианской комиссией и Конгрессом местных и региональных властей, по подготовке проекта в части децентрализации на основе Европейской хартии местного самоуправления и других соответствующих стандартов Совета Европы.

"Среди шагов для обеспечения политической стабильности и укрепления демократии в стране, Ассамблея подчеркивает необходимость продолжения и усиления борьбы с коррупцией, реформирование избирательной системы, завершение процесса подготовки к ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции. В этом контексте важным для Украины является призыв Ассамблеи ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать нашей стране необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжать мониторинг ситуации в и вокруг Украины, и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию придерживаться своих обязательств в соответствии с международным правом и международными обязательствами в целях обеспечения соблюдения прав человека в незаконно оккупированном Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц", - говорится в комментарии.

Также в дипведомстве отметили важность отклонения антиукраинских поправок.

Напомним, представитель Испании в ПАСЕ Джорджи Хуклы предложил внести в резолюцию ПАСЕ поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.

Однако, ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию без поправки о "выборах на Донбассе".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы