У ПАРЄ оцінили українські реформи та відхилили антиукраїнські поправки - МЗС

Як відзначили у МЗС, у контексті результатів розгляду та ухвалення Резолюції ПАРЄ “Функціонування демократичних інститутів в Україні” відзначаємо незмінну підтримку Асамблеєю нашої держави та позитивну оцінку нею процесу реалізації в Україні амбітної програми реформ.

“Принциповим є положення Резолюції, що ці реформи проводяться в складних умовах з огляду на російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму. При цьому Асамблея позитивно відзначає прогрес у проведенні демократичних реформ, зокрема: прийняття в остаточному читанні конституційних поправок у частині судової влади та судової системи, що усувають значні перешкоди на шляху реформування судового апарату та відповідають стандартам і правилам Ради Європи; ухвалення нового закону про Верховний Суд; скасування загальної наглядової функції, раніше здійснюваної Генеральним прокурором, що свідчить про виконання Україною одного із своїх зобов’язань, взятих при вступі до Ради Європи; а також впровадження електронної системи декларування”, — йдеться у коментарі.

У МЗС також наголосили, що Асамблея також надала високу оцінку тісній співпраці України з Радою Європи, зокрема, з Венеціанською комісією та Конгресом місцевих і регіональних влад, щодо підготовки проекту у частині децентралізації на основі Європейської хартії місцевого самоврядування та інших відповідних стандартів Ради Європи.

“Серед кроків для забезпечення політичної стабільності та зміцнення демократії в країні, Асамблея підкреслює необхідність продовження та посилення боротьби з корупцією, реформування виборчої системи, завершення процесу підготовки до ратифікації Верховною Радою Стамбульської конвенції. У цьому контексті важливим для України є заклик Асамблеї до всіх органів Ради Європи і надалі надавати нашій державі необхідну експертну допомогу, спрямовану на зміцнення демократичних інститутів, продовжувати моніторинг ситуації в та навколо України, і вжити всіх можливих заходів, щоб змусити Російську Федерацію дотримуватись своїх зобов’язань відповідно до міжнародного права та міжнародних зобов’язань з метою забезпечення дотримання прав людини в незаконно окупованому Криму та звільнення всіх українських політв’язнів і незаконно затриманих осіб”, — йдеться у коментарі.

Також у дипвідомстві відзначили важливість відхилення антиукраїнських поправок.

Нагадаємо, представник Іспанії у ПАРЄ Джорджі Хукли запропонував внести у резолюцію ПАРЄ поправку про проведення виборів на окупованій території Донбасу.

Однак, ПАРЄ ухвалила позитивну для України резолюцію без поправки про “вибори на Донбасі”.