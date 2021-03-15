В партии "Слуга народа" заявили, что исключили Дубинского из своих рядов

Цитата:

"Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", - говорится в сообщении со ссылкой на распоряжение председателя партии Александра Корниенко.

Детали

Как поясняется в документе, который цитирует пресс-служба, "13 марта 2021 года распоряжением председателя партии на 14 марта 2021-го было созвано собрание (конференцию) Киевской областной организации "Слуги народа" для решения вопросов переизбрания руководящих органов этой организации". На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии "Слуга народа", указывают в политсиле, был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

В партии сослались на видеообращение Дубинского от 14 марта относительно другого мероприятия и принятого на нем решения о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации, отметив, что "рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин - в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. Устава".

"Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме этого, действия Дубинского относительно проведения конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию "Слуга народа", что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава", - добавили в пресс-службе политсилы.

Документ, как отмечается, также доводит до сведения Александра Дубинского, что он может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

Контекст

В пресс-службе партии "Слуга народа" ранее 14 марта сообщили, что члены Киевской областной организации политсилы избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

Также в пресс-службе партии указали, что "в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии".

В ответ в видеообращении народный депутат Александр Дубинский публично обратился к Президенту Владимиру Зеленскому. Нардеп дал Президенту 24 часа, чтобы ответить на вопрос о решении киевской облорганизации партии "Слуга народа", которое политик считает "рейдерским захватом".

Что было ранее

13 марта пресс-служба партии "Слуга народа" обнародовала анонс, что Киевская областная организация "Слуги народа" рассмотрит 14 марта кадровые вопросы, в частности, и по Дубинскому.

Сам Дубинский в ответ тогда отметил, что "в партии "Слуга народа" аферисты с Банковой занялись мошенничеством. Никаких конференций Киевская областная организация завтра (14 марта - ред.) не проводит. Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции". Он обратился ко всем членам партии "Слуга народа" с требованием "немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности".