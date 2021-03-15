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У партії "Слуга народу" заявили, що виключили Дубінського зі своїх лав

У партії "Слуга народу" заявили, що виключили Дубінського зі своїх лав

Київ • УНН

 • 12236 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Позафракційного народного депутата Олександра Дубінського виключили із партії "Слуга Народу". Про це йдеться у розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, повідомили у пресслужбі політсили у понеділок, 15 березня, передає УНН.

Цитата:

“Народного депутата Олександра Дубінського виключено із членів політичної партії “Слуга Народу” за порушення статуту та непокору керівним органам партії", - йдеться у повідомленні з посиланням на розпорядження голови партії Олександра Корнієнка.

Деталі

Як пояснюється в документі, який цитує пресслужба, "13 березня 2021 року розпорядженням голови партії на 14 березня 2021 року було скликано збори (конференцію) Київської обласної організації “Слуги Народу” для вирішення питань щодо переобрання керівних органів цієї організації". На цих зборах новим керівником Київської обласної організації партії “Слуга Народу”, вказують у політсилі, було обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

У партії послалися на відеозвернення Дубінського від 14 березня щодо іншого заходу та ухваленого на ньому рішення про переобрання голови та обрання членів політичної ради Київської обласної організації, зазначивши, що "розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії “Слуга Народу” неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад — відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. Статуту".

"Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію “Слуга Народу”, що є неприпустимим з огляду на положення пункту 4.16.3. Статуту", - додали у пресслужбі політсили.

Документ, як зазначається, також доводить до відома Олександра Дубінського, що він може оскаржити зазначене рішення на наступному з’їзді партії.

Контекст

У пресслужбі партії “Слуга народу” раніше 14 березня повідомили, що члени Київської обласної організації політсили обрали новим головою народного депутата Андрія Мотовиловця замість Олександра Дубінського.

Також у пресслужбі партії вказали, що “у зв’язку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського з членів партії”.

У відповідь у відеозверненні народний депутат Олександр Дубінський публічно звернувся до Президента Володимира Зеленського. Нардеп дав Президенту 24 години, щоб відповісти на запитання стосовно рішення київської облорганізації партії "Слуга народу", яке політик вважає “рейдерським захопленням”.

Що було раніше

13 березня пресслужба партії “Слуга народу” оприлюднила анонс, що Київська обласна організація “Слуги народу” розгляне 14 березня кадрові питання, зокрема, і щодо Дубінського.

Сам Дубінський у відповідь тоді відзначив, що “в партії ”Слуга народу“ аферисти з Банкової зайнялися шахрайством. Ніяких конференцій Київська обласна організація завтра (14 березня — ред.) не проводить. Жоден член Київської обласної організації не звертався ні в обласну організацію, ні до її керівництва з пропозицією про проведення конференції”. Він звернувся до всіх членів партії “Слуга народу” з вимогою “негайно виявити шахраїв і притягнути їх до відповідальності”.

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