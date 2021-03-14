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В "Слуге народа" говорят, Дубинского сняли с должности главы киевской облорганизации: он выразил свою точку зрения

В "Слуге народа" говорят, Дубинского сняли с должности главы киевской облорганизации: он выразил свою точку зрения

Киев  •  УНН

 • 16548 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В пресс-службе партии "Слуга народа" заявили, что члены Киевской областной организации политсилы избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского, против которого США ввели санкции. Сам же Дубинский говорит, что конференция областной организации продолжается, передает УНН.

Цитата пресс-службы партии "Слуга народа":

"Члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца. Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, ранее возглавлявший Киевскую областную организацию "Слуги народа", - говорится в заявлении.

Детали

В частности, в пресс-службе партии указали, что "в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии".

"Партийцы поставили вопрос о дальнейшем пребывании его на должности главы областной организации и обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам", - говорится в заявлении партии.

"Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении - право членов партии. Процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательством и без каких-либо нарушений", - отметил по этому поводу председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, слова которого цитирует пресс-служба.

Позиция Дубинского

Сам же Дубинский имеет другую точку зрения.

"После обнародования заявления от 14.03.2021 совета Киевской областной организации, о том, что конференция будет проведена 14.03.2021 в 11.00, появилась фальшивая информация от аферистов и мошенников, которые заявили, что якобы уже прошла конференция Киевской областной организации. Для всех сообщаем: сейчас, 14.03.2021 проходит конференция Киевской областной организации партии "Слуга народа". О результатах и принятых конференцией решениях сообщим незамедлительно", - написал Дубинский в Telegram-канале около полудня.

Также он сообщил, что "ранее сегодня члены совета обсудили мошеннические и аферистичные схемы, применяемые отдельными функционерами ПП "СН" с использованием изменений в Устав партии, принятых 13.03.2021, с целью смены руководителя Киевской областной организации, очередных провокаций против председателя Киевской областной организации".

Что было ранее

Накануне пресс-служба партии "Слуга народа" обнародовала анонс, что Киевская областная организация "Слуги народа" рассмотрит 14 марта кадровые вопросы, в частности, и в отношении Дубинского.

Сам Дубинский в ответ тогда заметил, что "в партии "Слуга народа" аферисты с Банковой занялись мошенничеством. Никаких конференций Киевская областная организация завтра (14 марта - ред.) не проводит. Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции".

Он обратился ко всем членам партии "Слуга народа" с требованием "немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности".

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