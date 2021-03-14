В "Слуге народа" говорят, Дубинского сняли с должности главы киевской облорганизации: он выразил свою точку зрения

Цитата пресс-службы партии "Слуга народа":

"Члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца. Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, ранее возглавлявший Киевскую областную организацию "Слуги народа", - говорится в заявлении.

Детали

В частности, в пресс-службе партии указали, что "в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии".

"Партийцы поставили вопрос о дальнейшем пребывании его на должности главы областной организации и обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам", - говорится в заявлении партии.

"Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении - право членов партии. Процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательством и без каких-либо нарушений", - отметил по этому поводу председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, слова которого цитирует пресс-служба.

Позиция Дубинского

Сам же Дубинский имеет другую точку зрения.

"После обнародования заявления от 14.03.2021 совета Киевской областной организации, о том, что конференция будет проведена 14.03.2021 в 11.00, появилась фальшивая информация от аферистов и мошенников, которые заявили, что якобы уже прошла конференция Киевской областной организации. Для всех сообщаем: сейчас, 14.03.2021 проходит конференция Киевской областной организации партии "Слуга народа". О результатах и принятых конференцией решениях сообщим незамедлительно", - написал Дубинский в Telegram-канале около полудня.

Также он сообщил, что "ранее сегодня члены совета обсудили мошеннические и аферистичные схемы, применяемые отдельными функционерами ПП "СН" с использованием изменений в Устав партии, принятых 13.03.2021, с целью смены руководителя Киевской областной организации, очередных провокаций против председателя Киевской областной организации".

Что было ранее

Накануне пресс-служба партии "Слуга народа" обнародовала анонс, что Киевская областная организация "Слуги народа" рассмотрит 14 марта кадровые вопросы, в частности, и в отношении Дубинского.

Сам Дубинский в ответ тогда заметил, что "в партии "Слуга народа" аферисты с Банковой занялись мошенничеством. Никаких конференций Киевская областная организация завтра (14 марта - ред.) не проводит. Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции".

Он обратился ко всем членам партии "Слуга народа" с требованием "немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности".