У "Слузі народу" кажуть, Дубінського зняли з посади голови київського облосередку: він висловив свою точку зору

Цитата пресслужби партії "Слуга народу":

"Члени Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу" на позачерговій конференції обрали головою народного депутата Андрія Мотовиловця. Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги Народу", - йдеться у заяві.

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Зокрема, у пресслужбі партії вказали, що "у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії".

"Партійці поставили питання про подальше перебування його на посаді очільника обласного осередку та звернулися до голови партії з ініціативою скликати позачергову конференцію з кадрових питань", - сказано у заяві партії.

"Ініціювати подібні питання та наполягати на їхньому розгляді – право членів партії. Процедура переобрання відбулася відповідно до статуту партії, законодавства та без будь-яких порушень", – вказав з цього приводу голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, слова якого цитує пресслужба.

Позиція Дубінського

Сам же Дубінський має іншу точку зору.

"Після оприлюднення заяви від 14.03.2021 ради Київської обласної організації, про те, що конференція буде проведена 14.03.2021 об 11.00, з'явилася фальшива інформація від аферистів і шахраїв, які заявили, що нібито вже пройшла конференція Київської обласної організації. Для всіх повідомляємо: Зараз, 14.03.2021 проходить конференція Київської обласної організації партії "Слуга народу". Про результати та вжиті конференцією рішеннях повідомимо негайно", - написав Дубінський у Telegram-каналі близько опівдня.

Також він повідомив, що "раніше сьогодні члени ради обговорили шахрайські та аферистичні схеми, які застосовуються окремими функціонерами ПП "СН" з використанням змін до Статуту партії, ухвалених 13.03.2021, з метою зміни керівника Київської обласної організації, чергових провокацій проти голови Київської обласної організації".

Що було раніше

Напередодні пресслужба партії "Слуга народу" оприлюднила анонс, що Київська обласна організація "Слуги Народу" розгляне 14 березня кадрові питання, зокрема, і щодо Дубінського.

Сам Дубінський у відповідь тоді зауважив, що "у партії "Слуга народу" аферисти з Банкової зайнялися шахрайством. Ніяких конференцій Київська обласна організація завтра (14 березня - ред.) не проводить. Жоден член Київської обласної організації не звертався ні в обласну організацію, ні до її керівництва з пропозицією про проведення конференції".

Він звернувся до всіх членів партії "Слуга народу" з вимогою "негайно виявити шахраїв і притягти їх до відповідальності".