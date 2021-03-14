Дубінський дав Зеленському 24 години, щоб відповісти на запитання про “захоплення” київської облорганізації

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“Я хочу публічно звернутися до Президента, користуючись цим ефіром, і поставити йому дуже просте запитання — чи має він особисто стосунок до вказівок рейдерським шляхом захопити і зачистити київську організацію партії ”Слуга народу“, за керівництво якої голосували конкретні виборці. Я даю Президенту 24 години, на відповідь на це запитання”, - заявив Дубінський в прямому ефірі на своєму YouTube-каналі.

Деталі

За словами нардепа, сьогодні відбулася “фактично спроба рейдерського захоплення київської обласної організації окремими функціонерами партії ”Слуга народу“, які скористалися для цього змінами в статуті партії на вчорашньому з’їзді 13 березня”.

Дубінський пояснив, що є Київський обласний осередок партії, у неї є свій реєстраційний номер, у неї є члени осередку, які зареєстровані Мін’юстом.

“Замість того, щоб провести хоч якусь легітимну операцію, якісь люди за завданням аферистів проводять якусь конференцію, про яку жоден з легітимних, з реєстру Мін’юсту, членів політради осередку партії в Київській області, ані я, не знають. Ні місця, ні часу, ні навіть повістки ніхто нікому не повідомляє”, - підкреслив він.

Також Дубінський повідомив, що якісь “товариші” пропонували йому погодитися на певні зміни — поставити “свого чоловічка” керувати організацією, “демонстративно відійти, при цьому контролювати партію і фракцію в обласній раді з-за рогу”.

Він стверджує, що з пропозицією не погодився. Також, за словами Дубінського, тому, що сталося сьогодні, повинна бути надана правова оцінка.

Контекст

У пресслужбі партії “Слуга народу” раніше 14 березня повідомили, що члени Київської обласної організації політсили обрали новим головою народного депутата Андрія Мотовиловця замість Олександра Дубінського.

Зокрема, у пресслужбі партії вказали, що “у зв’язку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського з членів партії”.

“Партійці поставили питання про подальше перебування його на посаді голови обласної організації та звернулися до голови партії з ініціативою скликати позачергову конференцію з кадрових питань”, — йдеться в заяві партії.

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначив, що “ініціювати подібні питання і наполягати на їх розгляді — право членів партії”.

“Процедура переобрання відбулася відповідно до статуту партії, законодавства і без будь-яких порушень”, — заявив він.

Що було раніше

Напередодні пресслужба партії “Слуга народу” оприлюднила анонс, що Київська обласна організація “Слуги народу” розгляне 14 березня кадрові питання, зокрема, і щодо Дубінського.

Сам Дубінський у відповідь тоді відзначив, що “в партії ”Слуга народу“ аферисти з Банкової зайнялися шахрайством. Ніяких конференцій Київська обласна організація завтра (14 березня — ред.) не проводить. Жоден член Київської обласної організації не звертався ні в обласну організацію, ні до її керівництва з пропозицією про проведення конференції”. Він звернувся до всіх членів партії “Слуга народу” з вимогою “негайно виявити шахраїв і притягнути їх до відповідальності”.