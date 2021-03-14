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Дубінський дав Зеленському 24 години, щоб відповісти на запитання про “захоплення” київської облорганізації

Дубінський дав Зеленському 24 години, щоб відповісти на запитання про “захоплення” київської облорганізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Народний депутат Олександр Дубінський публічно звернувся до Президента Володимира Зеленського. Нардеп дав Президенту 24 години, щоб відповісти на запитання стосовно сьогоднішнього рішення київської облорганізації партії "Слуга народу", яке політик вважає “рейдерським захопленням”, передає УНН.

Цитата:

“Я хочу публічно звернутися до Президента, користуючись цим ефіром, і поставити йому дуже просте запитання — чи має він особисто стосунок до вказівок рейдерським шляхом захопити і зачистити київську організацію партії ”Слуга народу“, за керівництво якої голосували конкретні виборці. Я даю Президенту 24 години, на відповідь на це запитання”, - заявив Дубінський в прямому ефірі на своєму YouTube-каналі.

Деталі

За словами нардепа, сьогодні відбулася “фактично спроба рейдерського захоплення київської обласної організації окремими функціонерами партії ”Слуга народу“, які скористалися для цього змінами в статуті партії на вчорашньому з’їзді 13 березня”.

Дубінський пояснив, що є Київський обласний осередок партії, у неї є свій реєстраційний номер, у неї є члени осередку, які зареєстровані Мін’юстом.

“Замість того, щоб провести хоч якусь легітимну операцію, якісь люди за завданням аферистів проводять якусь конференцію, про яку жоден з легітимних, з реєстру Мін’юсту, членів політради осередку партії в Київській області, ані я, не знають. Ні місця, ні часу, ні навіть повістки ніхто нікому не повідомляє”, - підкреслив він.

Також Дубінський повідомив, що якісь “товариші” пропонували йому погодитися на певні зміни — поставити “свого чоловічка” керувати організацією, “демонстративно відійти, при цьому контролювати партію і фракцію в обласній раді з-за рогу”.

Він стверджує, що з пропозицією не  погодився. Також, за словами Дубінського, тому, що сталося сьогодні, повинна бути надана правова оцінка.

Контекст

У пресслужбі партії “Слуга народу” раніше 14 березня повідомили, що члени Київської обласної організації політсили обрали новим головою народного депутата Андрія Мотовиловця замість Олександра Дубінського.

Зокрема, у пресслужбі партії вказали, що “у зв’язку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського з членів партії”.

“Партійці поставили питання про подальше перебування його на посаді голови обласної організації та звернулися до голови партії з ініціативою скликати позачергову конференцію з кадрових питань”, — йдеться в заяві партії.

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначив, що “ініціювати подібні питання і наполягати на їх розгляді — право членів партії”.

“Процедура переобрання відбулася відповідно до статуту партії, законодавства і без будь-яких порушень”, — заявив він.

Що було раніше

Напередодні пресслужба партії “Слуга народу” оприлюднила анонс, що Київська обласна організація “Слуги народу” розгляне 14 березня кадрові питання, зокрема, і щодо Дубінського.

Сам Дубінський у відповідь тоді відзначив, що “в партії ”Слуга народу“ аферисти з Банкової зайнялися шахрайством. Ніяких конференцій Київська обласна організація завтра (14 березня — ред.) не проводить. Жоден член Київської обласної організації не звертався ні в обласну організацію, ні до її керівництва з пропозицією про проведення конференції”. Він звернувся до всіх членів партії “Слуга народу” з вимогою “негайно виявити шахраїв і притягнути їх до відповідальності”.

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