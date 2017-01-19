В парламенте недостаточно голосов для назначения Супрун министром здравоохранения - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На сегодня в Верховной Раде недостаточно голосов для назначения Ульяны Супрун министром здравоохранения, ведь в парламенте существует группа депутатов, которые добиваются возвращения схем, которые работали в Минздраве во времена Квиташвили. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, передает УНН.
"Я не открою большой секрет, если скажу, что одной из причин, почему до сих пор госпожа У.Супрун находится в статусе и.о. министра - это потому что в парламенте, к сожалению, недостаточно голосов на назначение ее министром. Есть группа, которая ориентируется на возвращение тех людей и схем, которые работали во времена Квиташвили ", - заявил Л.Емец.
Как сообщал УНН, нардеп Валерий Карпунцов заявил, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун через своих представителей просила народных депутатов не приходить на комитет.
Напомним, У.Супрун со своими заместителями пошла с заседания профильного комитета ВРУ.