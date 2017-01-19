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У парламенті недостатньо голосів для призначення Супрун міністром охорони здоров’я – нардеп

У парламенті недостатньо голосів для призначення Супрун міністром охорони здоров’я – нардеп

Київ • УНН

 • 9769 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. На сьогодні у Верховній Раді недостатньо голосів для призначення Уляни Супрун міністром охорони здоров’я, адже у парламенті існує група депутатів, які домагаються повернення схем, які працювали у МОЗ за часів Квіташвілі. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від “Народного фронта” Леонід Ємець, передає УНН.

“Я не відкрию великий секрет, коли скажу, що однією з причин, чому досі пані У.Супрун знаходиться в статусі в.о.міністра — це тому що в парламенті, нажаль, не достатньо голосів на призначення її міністром. Є група, яка орієнтується на повернення тих людей і схем, які працювали за часів Квіташвілі,” — заявив Л.Ємець.

Як повідомляв УНН, нардеп Валерій Карпунцов заявив, що в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун через своїх представників просила народних депутатів не приходити на комітет.

Нагадаємо, У.Супрун зі своїми заступниками пішла із засідання профільного комітету ВРУ.

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