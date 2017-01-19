У парламенті недостатньо голосів для призначення Супрун міністром охорони здоров’я – нардеп

“Я не відкрию великий секрет, коли скажу, що однією з причин, чому досі пані У.Супрун знаходиться в статусі в.о.міністра — це тому що в парламенті, нажаль, не достатньо голосів на призначення її міністром. Є група, яка орієнтується на повернення тих людей і схем, які працювали за часів Квіташвілі,” — заявив Л.Ємець.

Як повідомляв УНН, нардеп Валерій Карпунцов заявив, що в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун через своїх представників просила народних депутатів не приходити на комітет.

Нагадаємо, У.Супрун зі своїми заступниками пішла із засідання профільного комітету ВРУ.