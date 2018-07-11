В парламенте не исключили появления общественной рады для аккредитации журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В парламенте может появиться общественная рада при пресс-службе ВРУ, которая помогала в аккредитации журналистов для работы в Верховной Раде. Об этом в кулуарах парламента заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Аппарат ВРУ долгое время ведет работу по этому поводу (по поводу аккредитации для журналистов в парламенте - ред.) - уже есть наработки по созданию общественной рады при пресс-службе ВРУ, которая помогала бы в аккредитации журналистов, которые приходят в Раду. Журналисты как никто другой знают, кто занимается журналистской деятельностью. Это решение - в полном взаимодействии с комитетом по вопросам свободы слова и журналистами. Призываю присоединиться к этой работе", - заявил Парубий.
Вчера парламентские журналисты подписали открытое письмо к спикеру Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде.
Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.