В парламенте не исключили появления общественной рады для аккредитации журналистов

"Аппарат ВРУ долгое время ведет работу по этому поводу (по поводу аккредитации для журналистов в парламенте - ред.) - уже есть наработки по созданию общественной рады при пресс-службе ВРУ, которая помогала бы в аккредитации журналистов, которые приходят в Раду. Журналисты как никто другой знают, кто занимается журналистской деятельностью. Это решение - в полном взаимодействии с комитетом по вопросам свободы слова и журналистами. Призываю присоединиться к этой работе", - заявил Парубий.



Вчера парламентские журналисты подписали открытое письмо к спикеру Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой не ограничивать их работу в Верховной Раде.

Как сообщал УНН, комитет ВР получил письмо от руководителя пресс-службы Аппарата ВР, где в частности говорится о просьбе рассмотреть установление новых более четких критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников СМИ, упорядочения работы представителей средств массовой информации в Верховной Раде Украины.