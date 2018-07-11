У парламенті не виключили появи громадської ради для акредитації журналістів

"Апарат ВРУ довгий час веде роботу з цього приводу (з приводу акредитації для журналістів у парламенті – ред.) – вже є напрацювання щодо створення громадської ради при прес-службі ВРУ, яка б допомагала у акредитації тих журналістів, які приходять у Раду. Журналісти як ніхто інші знають, хто займається журналістською діяльністю. Це рішення - у цілковитій взаємодії з комітетом з питань свободи слова і журналістами. Закликаю долучитись до цієї роботи", - заявив А.Парубій.



Учора парламентські журналісти підписали відкритого листа до спікера Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням не обмежувати їхню роботу у Верховній Раді.

Як повідомляв УНН, комітет ВР отримав лист від керівника прес-служби Апарату ВР, де зокрема йдеться про прохання розглянути встановлення нових більш чітких критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ, упорядкування роботи представників засобів масової інформації у Верховній Раді України.