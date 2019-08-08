В парках должны устанавливаться специальные кнопки вызова экстренной помощи - Минрегион

КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по благоустройству территорий, в частности, парков. Поэтому сейчас рассматривается предложение - устраивать в парках специальные кнопки вызова экстренной помощи в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает УНН.