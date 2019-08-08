В парках должны устанавливаться специальные кнопки вызова экстренной помощи - Минрегион
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по благоустройству территорий, в частности, парков. Поэтому сейчас рассматривается предложение - устраивать в парках специальные кнопки вызова экстренной помощи в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сейчас просматриваем нормы безопасности в парках. Поэтому есть предложение, которое сейчас рассматривается — устраивать в этих общественных местах специальные боксы с кнопкой экстренного вызова полиции. Это безопасность и постоянную связь с работниками службы в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Тем более, что в некоторых новых парках это уже начинают делать. Поэтому почему бы не нормировать этот вопрос и в ГСН (государственные строительные нормы — ред)?”, — написал он.
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В пресс-службе Парцхаладзе отметили, что “ГСН Б.2.2-5: 2011 „Благоустройство территорий“ устанавливает требования по новому строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов благоустройства независимо от их подчинения и формы собственности”.
Отмечается, что в этот перечень входят парки (гидро-, щелоче-, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы; памятники культурного и исторического наследия; майданы, площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, остановки и сооружения городского общественного транспорта, площадки для парковки; пляжи; кладбища; другие территории общего пользования; придомовые территории; территории предприятий; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в пределах населенных пунктов.
Государственные строительные нормы (ГСН) — обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.
Напомним, с августа в больших супермаркетах обязательно проектировать туалеты для посетителей.
А уже с 1 сентября при строительстве станций метро должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров.