У парках мають встановлюватись спеціальні кнопки виклику екстреної допомоги - Мінрегіон

“Наразі переглядаємо норми безпеки у парках. Відтак є пропозиція, яка зараз розглядається — влаштовувати в цих громадських місцях спеціальні бокси із кнопкою екстреного виклику поліції. Це безпека і постійний зв’язок із працівниками служби у разі можливого виникнення надзвичайної ситуації. Тим паче, що у деяких нових парках це вже починають робити. Тому чому б не унормувати це питання і в ДБН (державні будівельні норми - ред)?”, — написав він.

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У прес-службі Парцхаладзе зазначили, що “ДБН Б.2.2-5:2011 „Благоустрій територій“ встановлює вимоги щодо нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою незалежно від їх підпорядкування та форми власності”.

Зазначається, що до цього переліку належать парки (гідро-, луго-, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, зупинки та споруди міського громадського транспорту, майданчики для паркування; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території підприємств; водоохоронні зони та прибережні захисні смуги в межах населених пунктів.

Державні будівельні норми (ДБН) — обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Нагадаємо, з серпня у великих супермаркетах обов’язково проектуватимуть туалети для відвідувачів.

А вже з 1 вересня при будівництві станцій метро мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів.