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У київському метро з вересня будуватимуть туалети

У київському метро з вересня будуватимуть туалети

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. З 1 вересня при будівництві станцій метро мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, передає УНН. 

“Туалетам в метро бути! Вже з 1 вересня при проектуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів. Вони мають розміщуватися на вході/виході зі станцій. Це оптимальне розміщення, яке з технічної точки зору можливо робити у нас і це буде зручно для людей”, - написав він.

Згідно з новим ДБН, під час нового будівництва та реконструкції повинні передбачатися санвузли у межах вестибюля станції, тобто, на вході/виході до них. Санвузли мають обов’язково бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Їх проектування має здійснюватися відповідно до вимог ДБН “Громадські будинки та споруди” та ДБН “Інклюзивність будівель і споруд”.

У складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі. У таких випадках, відповідно до нового ДБН, санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.

Як повідомляв УНН, з серпня у великих супермаркетах обов’язково проектуватимуть туалети для відвідувачів

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