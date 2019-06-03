В киевском метро с сентября будут строить туалеты

"Туалет в метро быть! Уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны располагаться на входе/выходе из станций. Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас и это будет удобно для людей ", - написал он.

Согласно новым ГСН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Их проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями ГСН "Общественные здания и сооружения" и ГСН "инклюзивность зданий и сооружений".

В сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли. В таких случаях, согласно новому ДБН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

Как сообщал УНН, с августа в больших супермаркетах обязательно проектировать туалеты для посетителей .