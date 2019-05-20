З серпня у великих супермаркетах обов’язково проектуватимуть туалети для відвідувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. З серпня 2019 року у великих супермаркетах проектуватимуть обов’язкові туалети для відвідувачів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН.
"Ця норма міститься у нових змінах у ДБН “Підприємства торгівлі” і вступає в дію вже з 1 серпня. Це означає, що в усіх нових і реконструйованих великих супермаркетах, гіпермаркетах та інших продовольчих магазинах з торговельною площею 2500 кв. м і вище та універсальним асортиментом товарів мають бути обов’язково громадські туалети. Розрахунок — 1 санітарний прилад на 600 кв. м торговельної площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об’єкт“, — написав Парцахаладезе.
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Проектувальники зобов’язані передбачати громадські вбиральні вбиральні для відвідувачів лише у непродовольчих торговельних центрах. Це ТЦ і ТРЦ, універмаги, великі магазини одягу, взуття, дитячих товарів, наприклад, іграшок.
“Новими змінами ми підвищуємо комфорт при відвідуванні і великих продовольчих магазинів”, — додав Парцхаладзе.
Туалети мають бути роздільними для чоловіків та жінок та обов’язково мати універсальну кабіну для людей з інвалідністю.
Зміна № 1 у ДБН В.2.2-23-2009 “Підприємства торгівлі” розроблена фахівцями ПАТ “КиївЗНДІЕП”.
Нагадаємо, для підвищення норм безпеки мешканців та захисту їх майна в новозбудованих та реконструйованих готелях у нових змінах до ДБН “Готелі” запропоновано обов’язково влаштовувати електронні системи контролю доступу — вхід за безконтактними картками до номерів та інших готельних приміщень.