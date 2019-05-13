У нових готелях пропонують облаштовувати вхід до номерів за безконтактними картками

“Ситуації з крадіжками завжди неприємні. Тому, щоб підвищити безпеку і захистити проживаючих від таких негативних моментів, ми запропонували при проектуванні нових та проведенні реконструкції існуючих готелів обов’язково передбачати електронні системи контролю входу в сам готель та номери — за безконтактними картками. Це зручно, ефективно і більш безпечно. За допомогою таких електронних систем можна відстежувати та ідентифіковувати всі входи до номера, у тому числі, персоналу”, — повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Таке нововведення дозволить підвищити рівень обслуговування в українських готелях, зробити їх надійнішими та більш безпечними для громадян. Крім того, використання безконтактних карток дозволить суттєво скоротити енерговитрати в будівлі завдяки “енергозберігаючим кишеням”, через які за допомогою картки контролюється подача електроенергії до номера.

Згідно зі змінами у ДБН, при проектуванні готелів необхідно передбачати заходи, які захищають від несанкціонованого проникнення в готельні номери та інші приміщення, за допомогою сучасних систем контролю доступу та відеоспостереження.

Зміни вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом.

Як повідомляв УНН, у готелях зобов'яжуть проектувати універсальні номери.