В новых отелях предлагают обустраивать вход в номера по бесконтактным картам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Для повышения норм безопасности постояльцев и защиты их имущества в построенных и реконструированных гостиницах в новых изменениях ГСН "Гостиницы" предложено обязательно устраивать электронные системы контроля доступа - вход по бесконтактным карточкам в номера и другие гостиничные помещения. Об этом говорится на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, передает УНН.
"Ситуации с кражами всегда неприятны. Поэтому, чтобы повысить безопасность и защитить проживающих от таких негативных моментов, мы предложили при проектировании новых и проведении реконструкции существующих гостиниц обязательно предусматривать электронные системы контроля входа в сам отель и номера - по бесконтактным карточкам. Это удобно, эффективно и более безопасно. С помощью таких электронных систем можно отслеживать и идентифицировать все входы в номера, в том числе, персонала", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Такое нововведение позволит повысить уровень обслуживания в украинских гостиницах, сделать их более надежными и более безопасными для граждан. Кроме того, использование бесконтактных карточек позволит существенно сократить энергозатраты в здании благодаря "энергосберегающим карманам", через которые с помощью карты контролируется подача электроэнергии в номера.
Согласно изменениям в ГСН, при проектировании гостиниц необходимо предусматривать мероприятия, защищающие от несанкционированного проникновения в гостиничные номера и другие помещения, с помощью современных систем контроля доступа и видеонаблюдения.
Изменения уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.
Как сообщал УНН, в гостиницах обяжут проектировать универсальные номера.