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С августа в больших супермаркетах обязательно будут проектировать туалеты для посетителей

С августа в больших супермаркетах обязательно будут проектировать туалеты для посетителей

Киев  •  УНН

 • 19806 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. С августа 2019 года в крупных супермаркетах будут проектировать обязательные туалеты для посетителей. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает УНН.

"Эта норма содержится в новых изменениях в ГСН "Предприятия торговли" и вступает в действие уже с 1 августа. Это означает, что во всех новых и реконструированных крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и выше и универсальным ассортиментом товаров должны быть обязательно общественные туалеты. Расчет - 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект", - написал Парцахаладезе.

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Проектировщики должны предусматривать общественные уборные для посетителей только в непродовольственных торговых центрах. Это ТЦ и ТРЦ, универмаги, крупные магазины одежды, обуви, детских товаров, например, игрушек.

"Новыми изменениями мы повышаем комфорт при посещении и крупных продовольственных магазинов", - добавил Парцхаладзе.

Туалеты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

Изменение № 1 в ДБН В.2.2-23-2009 "Предприятия торговли" разработана специалистами ОАО "КиевЗНИИЭП".

Напомним, для повышения норм безопасности жителей и защиты их имущества в построенных и реконструированных гостиницах в новых изменениях ДБН "Гостиницы" предложено обязательно устраивать электронные системы контроля доступа - вход по бесконтактными карточками с номерами и других гостиничных помещений.

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