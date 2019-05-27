В Париже усилят проверки самолетов из России из-за сообщения о бомбе

"В службу "Аэропортов Парижа" (ADP) поступило сообщение по электронной почте, что на борту самолета Москва - Париж - взрывное устройство, - рассказал Паринов. - Два рейса "Аэрофлота", последовательно прилетевшие без проблем, были направлены на спецстоянку, пассажиры с небольшой задержкой после досмотра были выпущены, доставлены в аэропорт на автобусе, багаж также после досмотра выпущен".

Ранее представитель пресс-службы аэропорта уточнил, что в общей сложности четыре рейса пройдут спецдосмотр в связи с получением анонимных угроз. Согласно его данным, последний из требующих повышенного внимания рейсов Air France ("Эр Франс") AF1745 (SU3004) должен был прибыть из Москвы в 21:40 (22:40 по киевскому времени). Пока сообщения о наличии взрывчатки не подтвердились, тревога ложная, уточнил он.

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о задержке своего рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль. В пресс-службе "Аэрофлота", не уточнили содержание сообщения, однако заверили, что оповестили пассажиров о ситуации в Париже.

Напомним, очередное сообщение о заминировании аэропорта в Харькове оказалось ложным.