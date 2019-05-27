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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 121718 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111259 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137511 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130186 просмотра

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В Париже усилят проверки самолетов из России из-за сообщения о бомбе

В Париже усилят проверки самолетов из России из-за сообщения о бомбе

Киев  •  УНН

 • 8221 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Посольство РФ получило уведомление от французских властей о возможных усиленных проверках российских бортов, прибывающих в парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль из-за сообщения о бомбе. Об этом рассказал глава пресс-службы российской дипмиссии, советник Сергей Паринов, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В службу "Аэропортов Парижа" (ADP) поступило сообщение по электронной почте, что на борту самолета Москва - Париж - взрывное устройство, - рассказал Паринов. - Два рейса "Аэрофлота", последовательно прилетевшие без проблем, были направлены на спецстоянку, пассажиры с небольшой задержкой после досмотра были выпущены, доставлены в аэропорт на автобусе, багаж также после досмотра выпущен".

Ранее представитель пресс-службы аэропорта уточнил, что в общей сложности четыре рейса пройдут спецдосмотр в связи с получением анонимных угроз. Согласно его данным, последний из требующих повышенного внимания рейсов Air France ("Эр Франс") AF1745 (SU3004) должен был прибыть из Москвы в 21:40 (22:40 по киевскому времени). Пока сообщения о наличии взрывчатки не подтвердились, тревога ложная, уточнил он.

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о задержке своего рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль. В пресс-службе "Аэрофлота", не уточнили содержание сообщения, однако заверили, что оповестили пассажиров о ситуации в Париже.

Напомним, очередное сообщение о заминировании аэропорта в Харькове оказалось ложным.

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