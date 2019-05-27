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У Парижі посилять перевірки літаків з Росії через повідомлення про бомбу

У Парижі посилять перевірки літаків з Росії через повідомлення про бомбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Посольство РФ отримало повідомлення від французької влади про можливі посилені перевірки російських бортів, що прибувають в паризький аеропорт Руассі - Шарль де Голль через повідомлення про бомбу. Про це розповів глава прес-служби російської дипмісії, радник Сергій Парінов, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"До служби "Аеропортів Парижа" (ADP) надійшло повідомлення по електронній пошті, що на борту літака Москва - Париж - вибуховий пристрій, - розповів Парінов. - Два рейси "Аерофлоту", послідовно які прилетіли без проблем, були спрямовані на спецстоянку, пасажири через невелику затримку після огляду були випущені, доставлені в аеропорт на автобусі, багаж також після огляду випущений".

Раніше представник прес-служби аеропорту уточнив, що в цілому чотири рейси пройдуть спецдосмотр в зв'язку з отриманням анонімних погроз. Згідно з його даними, останній з потребують підвищеної уваги рейсів Air France ( "Ер Франс") AF1745 (SU3004) повинен був прибути з Москви о 21:40 (22:40 за київським часом). Поки повідомлення про наявність вибухівки не підтвердилися, тривога помилкова, уточнив він.

У понеділок авіакомпанія "Аерофлот" повідомила про затримку свого рейсу з Парижа до Москви через перевірки анонімного повідомлення, що надійшло в аеропорт Шарль де Голль. У прес-службі "Аерофлоту", не уточнили зміст повідомлення, проте запевнили, що оповістили пасажирів про ситуацію в Парижі.

Нагадаємо, чергове повідомлення про замінування аеропорту у Харкові виявилося неправдивим.

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