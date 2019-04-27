Мінування харківського аеропорту виявилося фейковим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Чергове повідомлення про замінування аеропорту у Харкові виявилося неправдивим . Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Харківської області.
"В ході перевірки фахівці вибухотехнічного управління поліції оглянули 20000 кв. метрів приміщень та 5000 прилеглої території, евакуювали 589 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Інформація про закладення вибухівки у харківському аеропорту надійшла до поліції сьогодні близько 09:00.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції. В ході ретельного обстеження приміщень та прилеглої території жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - додали правоохоронці.
Зараз вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, що вчора через "мінування" у Харкові евакуювали більше тисячі людей.