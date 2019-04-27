Минировании харьковского аэропорта оказалось фейковым

"В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления полиции осмотрели 20000 кв. метров помещений и 5000 прилегающей территории, эвакуировали 589 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.



Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию сегодня около 09:00.



"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции. В ходе тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - добавили правоохранители.



Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



Напомним, что вчера из-за "минирование" в Харькове эвакуировали более тысячи человек.