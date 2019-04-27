Минировании харьковского аэропорта оказалось фейковым

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104403 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108725 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111455 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112496 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139764 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114729 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139800 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144924 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130327 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130365 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Минировании харьковского аэропорта оказалось фейковым

Минировании харьковского аэропорта оказалось фейковым

Киев  •  УНН

 • 9455 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Очередное сообщение о заминировании аэропорта в Харькове оказалось ложным. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления полиции осмотрели 20000 кв. метров помещений и 5000 прилегающей территории, эвакуировали 589 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию сегодня около 09:00.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции. В ходе тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - добавили правоохранители.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, что вчера из-за "минирование" в Харькове эвакуировали более тысячи человек.

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