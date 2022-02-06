В Париже рядом с музеем Орсе вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Париже, 6 февраля, рядом с музеем Орсе вспыхнул пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFMTV.
Детали
На месте находятся пожарные, которые пытаются погасить огонь. Дым распространился над рекой Сена и дошел до Лувра.
На данный момент известно, что пламя не угрожает музею.
По информации BFM, пожар, вероятно, начался на строительной площадке рядом с музеем.
Напомним
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