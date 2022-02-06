У Парижі поряд із музеєм д’Орсе спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Парижі, 6 лютого, поряд із музеєм д’Орсе спалахнула пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал BFMTV.
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На місці перебувають пожежники, які намагаються погасити вогонь. Зазначається, що поліція евакуювала район. Дим поширився над річкою Сена і дійшов до Лувру.
Наразі відомо, що полум'я не загрожує музею.
За інформацією BFM, пожежа, ймовірно, почалася на будівельному майданчику поруч із музеєм.
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