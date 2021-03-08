В Париже полиция разогнала людей с пляжа из-за нарушения карантина: мэр города прокомментировала
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что ее не предупредили об операции по разгону жителей Парижа на набережных в минувшую субботу, пишет УНН.
Детали
“Меня не предупредили, я мэр города, — сказала она в понедельник в эфире радиостанции France Inter. — Позже у меня будет встреча с префектом полиции. Я спрошу его о юридических основаниях этой операции”.
При этом она поддержала действия полиции в отношении лиц, которые не уважают введенные санитарные ограничения. “Мы должны вмешиваться, когда люди не соблюдают правила”, — подчеркнула Идальго. “Однако то, что я увидела было не совсем так, было много людей, которые просто вышли на прогулку с семьями, с колясками”, — добавила мэр.
Контекст
В субботу полиция выпроводила с набережной Сены большое количество отдыхающих из-за несоблюдения ими дистанции и других профилактических мер. По словам корреспондента телеканала BFM, полицейские предупреждали собравшихся на набережных людей о необходимости соблюдать дистанцию, а также делали замечания тем, кто был без маски или носил ее неправильно.
В прошлое воскресенье стражи порядка также в принудительном порядке вывели с нижних набережных большое количество людей. После этого префектура столичной полиции вместе с мэрией Парижа распространила заявление, согласно которому набережные и парки остаются открытыми для гуляющих, но правоохранители могут попросить отдыхающих покинуть их в случае массового несоблюдения профилактических мер. В выходные для этих целей были организованы специальные патрули, в которых задействованы 4,4 тыс. полицейских.
Согласно статистике ВОЗ — во Франции 3 814 830 случаев заболевания, 87 972 человека погибли.